В Минздраве хотят увеличить тариф на предоставление экстренной медпомощи

Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

Ведомство выплатило 25 центрам экстренной медицинской помощи 3,7 млрд гривен за предоставление помощи пациентам за апрель-сентябрь, 1,3 млрд гривен – за оказание помощи больным COVID-19 и с подозрением на него за апрель-август.

В Нацслужбе напоминают, что предоставление экстренной медпомощи является бесплатным для пациента.

Речь идет о предоставлении экстренной помощи на месте происшествия, во время транспортировки пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в медучреждение или между ними и при личном обращении пациента, находящегося в угрожающем для жизни состоянии, в подразделение ЭМП. Для получения экстренной медпомощи пациенту не нужна декларация с врачом или направление от него.

“В программе медицинских гарантий-2021 НСЗУ предлагает увеличить тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19”, – говорится в сообщении.

В НСЗУ обращают внимание, что из-за эпидемии COVID-19 бригады экстренной помощи выезжают к пациентам с этой болезнью или с подозрением на нее в случае критического состояния у пациентов. Указано, что такие медбригады должны получить доплаты до 300% оклада за работу в условиях повышенного риска.

“Независимо от того, подтвердился впоследствии у такого пациента диагноз COVID-19 или нет. НСЗУ оплачивает выезд бригады “скорой” к пациенту как с подтвержденным заболеванием, так и с подозрением на него”, – добавили в ведомстве.