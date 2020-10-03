Хлеб в Украине подорожает - эксперт назвал цифру

Хлеб в Украине подорожает из-за повышения цен на пшеницу, сахар и подсолнечное масло – об этом заявляют во Всеукраинской ассоциации пекарей, называя цифру в 40%.

Ситуацию прокомментировал президент ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Алекс Лисситса в эфире канала “Украина 24”.

“Нужно разделить украинский хлеб на две части. Прежде всего, это хлеб, который производится на промышленных хлебокомбинатах, которые достались нам в наследство еще от Советского Союза. Речь идет о социальных сортах хлеба — украинский черный или батон. Там около 40% составляет зерно.

Если взять в целом производство хлеба в Украине, ситуация немного другая. В СССР хлеб в основном производился на крупных промышленных комбинатах, и соответственно, основное потребление было рассчитано на 100 кг (в год – ред.) на одного человека. За последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Еще в 2000 году украинцы потребляли около 50 кг хлеба на человека, а сейчас мы потребляем около 25”, — сказал он.

Эксперт объяснил, почему снижается потребление хлеба и что будет, если он еще подорожает.

“Люди переходят от массового потребления хлеба к другим продуктам. Есть изменение в привычках потребления. Второй фактор – разнообразие выбора. На украинском рынке за последние 15 лет появилось огромное количество небольших пекарен, которые дают альтернативу. И после того,как был либерализован рынок хлеба, отследить цены и в маленьких пекарнях, и в супермаркетах, которые занимаются своей выпечкой, и там, где есть прогнозируемое крупное производство, очень сложно.

Говорить о том, что спонтанно цена вырастет на 40%, нельзя. Цена на пшеницу растет с начала года, и связано это с целым рядом факторов. Цена на зерно является стабильно высокой, начиная с марта. Почему пекари до сих пор не адаптировались, я не понимаю. Сейчас хлеб “украинский” стоит около 25 грн за кг. Если поднять цену до 40 грн, украинцы еще меньше будут его покупать. Поэтому говорить о том, что цены вырастут на 40%, преждевременно. Если рост и будет, то в разумных пределах: 5-10%, не больше”, — сказал он.