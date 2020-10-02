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Объемы торгов на криптобиржах за месяц превысили $23 млрд

Объемы торгов на криптобиржах за месяц превысили $23 млрд

Оборот децентрализованных бирж (DEX) за сентябрь составил около $23,5 млрд, сообщает ForkLog со ссылкой на The Block.

По сравнению с предыдущим месяцем объем торгов увеличился на 103% — с $11,6 млрд.

С июня, когда показатель составил $1,6 млрд, он демонстрирует ежемесячный кратный рост.

Доминирующая доля в объемах торгов на DEX в сентябре пришлась на Uniswap и Curve — 65% и 22% соответственно.

Напомним, в августе суточный оборот на Uniswap впервые превысил соответствующий показатель крупнейшей американской криптобиржи Coinbase.

Недавнее исследование аналитической компании Chainalysis говорит о том, что на рынке биткоина быстро растет число новых инвесторов.

Стоит отметить, что Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.

Как ранее сообщали специалисты аналитической компании CipherTrace, около 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы, что несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки.

По материалам Дело
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