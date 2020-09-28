Кредитная история – это важно

Обращаясь за кредитом в банк или финансовую компанию, потребитель часто сталкивается с отказом в кредитовании. Уровень отказов высок даже в микрофинансовых организациях, несмотря на востребованность онлайн кредитов на карту и менее жесткие требования к заемщику, чем в банках. Причина отказа, как правило, кроется в плохой кредитной истории. Насколько же финансовое прошлое клиента влияет на получение займа, и почему так важно контролировать свой кредитный рейтинг?

В чем заинтересован кредитор

Кредитор заинтересован в ответственном и платежеспособном клиенте, поэтому он тщательно проверяет своих заемщиков. “При подаче заявки на кредит в Money4You скоринговая система компании оценивает риски, учитывая множество факторов, среди которых одним из наиболее значимых является финансовая дисциплина клиента в прошлом. Несмотря на то, что онлайн кредиты в Money4You доступны клиентам с различной кредитной историей, заёмщики с высоким кредитным рейтингом, помимо удобного интерфейса, выгодных ставок и быстрого решения по заявке, получают еще и существенно большие суммы займов”, – отмечает директор сервиса онлайн-кредитования Money4You Олег Кузьминов.

Таким образом, чем лучше кредитная история и чем выше кредитный рейтинг, рассчитанный на ее основе, тем большая вероятность получить заём на выгодных условиях. Фактически речь идет о финансовой репутации клиента, на которой строится доверие кредитора к заемщику и принимается решение о сотрудничестве.

Значение кредитной истории для потребителя

Мнение, что кредитный рейтинг интересует только банки и финансовые компании, давно в прошлом. Заемщик заинтересован знать все о своем рейтинге не меньше, чем его потенциальные кредиторы, страховщики и даже работодатели.

Фактически единственной возможностью оценить свои шансы на получение более выгодного займа становится кредитная история. Она содержит информацию о погашении займов в установленный срок, об отсутствии (или наличии) просрочек и долгов по текущему договору, о наличии кредитов сразу у нескольких кредиторов и т.д.

Располагая подобными фактами, потребитель может прогнозировать свои потенциальные возможности в качестве заемщика и при необходимости разобраться в причинах отказа по кредиту.

Иногда невнимательность клиента к срокам погашения кредита может привести к просрочкам по платежам, начислению пени и, как следствие, к испорченной кредитной истории. Более того, человек может не подозревать о наличии долгов и стать жертвой мошенников, оформляющих займы по чужим документам.

Наконец, кредитор может забыть внести данные о погашении кредита в кредитную историю, что снизит рейтинг заемщика и приведет к отказам по новым заявкам.

Где хранятся данные о кредитной истории?

В Украине существует несколько, так называемых, кредитных бюро, где хранятся все данные о финансовых операциях, связанных с заемными средствами. Самое крупное из них – Украинское бюро кредитных историй (УБКИ) – содержит около 70 млн. таких историй.

Именно в такие бюро обращается кредитор за информацией, в которой отражены все взаимоотношения клиента с финансовыми организациями, даже в случае отказа по кредиту. Доступ осуществляется только с согласия клиента. Услуги бюро платные, но согласно законодательству, один раз в год любой гражданин имеет право получить свою кредитную историю бесплатно.

Кредитор обязан регулярно извещать подобные бюро о текущем состоянии дел своего заемщика. Однако не все бюро располагают полными данными о кредитах потребителя, т.к. финкомпании могут самостоятельно выбирать, в какое бюро направить соответствующий отчет. В результате сведения о кредитных рейтингах могут существенно отличаться и знать об этом в интересах заемщика.

В итоге забота о своей кредитной истории: