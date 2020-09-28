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НБУ и центробанки Польши и Литвы начинают совместный проект Twinning

НБУ и центробанки Польши и Литвы начинают совместный проект Twinning

Национальный банк Украины и центральные банки Польши и Литвы 1 октября 2020 года начинают совместный проект Twinning «Усиление институциональной и регуляторной способности Национального банка Украины с целью имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Проект финансируется за счет средств Европейского Союза. Финансирование проекта составляет 1 млн евро. Он продлится 21 месяц.

Центральные банки Польши и Литвы будут оказывать поддержку Национальному банку Украины по ряду направлений. В частности по таким: развитие подходов к банковскому надзору в рамках SREP (процесс надзорных проверок и оценки, Supervisory Review and Evaluation Process), внедрение системы мгновенных платежей, совершенствование стратегического планирования и управления процессами в центральном банке и усовершенствование процесса европейской интеграции и международного сотрудничества центрального банка.

Национальный банк Украины уже привлекался к проекту Twinning. В 2009-2011 годах был успешно реализован проект «Усиление потенциала Национального банка Украины путем приближения к стандартам ЕС относительно деятельности центральных банков”.

Twinning – это инструмент институционального развития Европейского Союза. Суть заключается в сотрудничестве и обмене опытом между государственными органами Украины и аналогичными институтами государств-членов ЕС. Тематика проектов – государственное управление и приближение национального законодательства к стандартам ЕС.

По материалам УКРИНФОРМ
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