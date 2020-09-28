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ПФ начал финансирование пенсий за месяц

ПФ начал финансирование пенсий за месяц

Пенсионный фонд Украины 1 октября 2020 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.

Сколько направлено на пенсии. На пенсионные выплаты направлено первые 1,2 млрд гривен.

Напомним, Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы к своей пенсии.

Справка Finance.ua:

  • Если сейчас минимальный размер пенсии составляет 1712 гривен, то с декабря он возрастет до 1769 – надбавка составит 57 гривен.
  • Ранее Пенсионный фонд рассказал, когда из пенсии могут вычитать 50% от общей суммы.

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По материалам Finance.UA
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