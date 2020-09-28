ПФ начал финансирование пенсий за месяц

Пенсионный фонд Украины 1 октября 2020 года, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий за месяц.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении.
Сколько направлено на пенсии. На пенсионные выплаты направлено первые 1,2 млрд гривен.
Напомним, Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы к своей пенсии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Должен ли водитель предъявлять на месте остановки электронный полисПозавчера, 19:40 - 33629 12
С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)Вчера, 10:03 - 8755 7
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги4 ч. назад - 1025 6
Ипотечные ставки резко упалиВчера, 12:44 - 2164 5
Украинки в США открыли первый в мире магазин цифровой одежды (фото)Вчера, 01:07 - 4108 5
С 1 октября в столице начал действовать тариф для жилья с электрообогревомВчера, 13:00 - 4334
Микрокредитование: как не угодить в долговую ловушкуВчера, 14:00 - 3958
ЗАЗ показал очередную новинку (фото)Вчера, 22:09 - 1766
В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривенВчера, 17:21 - 1690 3
Альфа-Банк Украина запустил сервис бесплатного пополнения счетов в терминалах ПриватбанкаВчера, 16:15 - 1663
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"2 ч. назад - 85
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Позавчера, 12:24 - 565
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1376
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4722 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2809