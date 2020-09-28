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Межбанк: рынок настроен на плавную девальвацию гривны

Межбанк: рынок настроен на плавную девальвацию гривны

Эта пятница на валютном рынке пройдет динамично и в два этапа. В первой половине дня компании будут оперативно закрывать свои хозяйственные операции перед двумя выходными. Во второй – сработает фактор окончания недели. Активность клиентов быстро снизится и после 15 часов на торгах уже останутся лишь банки-спекулянты.

Сама динамика по курсу в течение сессии 2 октября будет полностью зависеть от поведения и задач крупнейших местных игроков и иностранцев, а также выходов/невыходов Нацбанка с интервенцией в случае перекосов спроса и предложения на торгах. Ценники НБУ в случае проведения регулятором операций на межбанке и будут основным курсовым ориентиром для участников торгов.

Иностранцы продолжат свои активные покупки валюты, что сохранит давление на курс гривны относительно доллара и евро. И если ранее они частично выжидали оптимально низкого курса и лишь тогда проводили свои основные сделки по скупке валюты, то в настоящее время особого торга при совершении ими своих операций не происходит. Рынок остается настроенным на плавную девальвацию гривны, что заставляет нерезидентов быть более сговорчивыми по курсу.

Зато не торопятся с продажами экспортеры. Они пока продолжают тратить гривну, полученную от возмещений НДС и не готовы продавать валютную выручку дешево. Это создает определенную нехватку предложения на рынке на фоне роста спроса и играет против гривны.

По прогнозам Finance.ua, объемы торгов в пятницу будут находиться в пределах до $120-170 млн при совершении до 510-540 сделок.

На наличном рынке сохранится полная зависимость котировок от поведения межбанка и обменники своей игры “на повышение” или “на понижение” вести не будут. Наиболее рисковой валютой для владельцев обменок остается евро, так как скачки его курса относительно доллара на внешних рынках продолжаются, что тут же отражается и на котировках евровалюты относительно гривны.

Поэтому финансисты продолжат хеджировать свои риски по наличному евро, сохраняя спред между покупкой/продажей по нему на уровне 20-35 копеек на евро. По доллару – ситуация для владельцев обменников более прогнозируема и они ограничатся спредом в пределах 15-20 копеек.

Как и все дни этой недели, при росте курсовых колебаний на межбанке мы увидим либо выходы Нацбанка с соответствующей интервенцией, либо продажи валюты Укргазбанком.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 2 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,20 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,00 – 33,45 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,10 – 28,50 гривен, евро 32,60 – 33,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,34 / 28,35
евро – 33,26 / 33,27

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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