В какие сроки уплачивать единый налог плательщикам 4 группы

Плательщики единого налога четвертой группы уплачивают налог ежеквартально в течение 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем налогового квартала.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Тернопольской области.

В каких размерах уплачивается налог:

в I квартале – 10 процентов;

во II квартале – 10 процентов;

в III квартале – 50 процентов;

в IV квартале – 30 процентов.

В частности, юридические лица, реорганизованные путем присоединения или образованные на протяжении года путем слияния или преобразования в отчетном налоговом периоде, в том числе за приобретенные ими площади новых земельных участков, впервые уплачивают налог в течение 30 календарных дней, наступающих за последним календарным днем налогового квартала, в котором произошло такое избрание/переход, в котором произошло образование, а в дальнейшем – в порядке, определенном п. п. 295.9.2 п. 295.9 ст. 295 НКУ.

Плательщики единого налога четвертой группы перечисляют в установленный срок общую сумму средств на соответствующий счет местного бюджета по месту расположения земельного участка.

Если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

Справка Finance.ua:

В системе налогового законодательства в Украине требуют реформирования: налогообложение доходов физических и юридических лиц; рента и экологический налог, местные налоги.

До 1 октября необходимо оплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор по результатам годового декларирования.

Министерство финансов не планирует повышать налоги для физических лиц-предпринимателей ( ФЛП ), но имеет другие источники для наполнения доходной части бюджета.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫