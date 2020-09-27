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Налог на выведенный капитал в 10% и НДФЛ 5%: что готовят для IT-индустрии

Налог на выведенный капитал в 10% и НДФЛ 5%: что готовят для IT-индустрии

Министерство цифровой трансформации презентовало концепцию специального правового режима для развития IT-отрасли – Дія City.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Концепция предусматривает ряд правовых и налоговых особенностей для IT-сектора, а также изменения в трудовом законодательстве Украины.

«У Украины – невероятно мощный потенциал развития IT-сектора. У нас создаются классные продуктовые компании, которые постоянно привлекают инвестиции для развития своих проектов. При этом у нас также растут сервисные компании, и мы понимаем, как важно сохранить комфортные условия для их развития. Для этого и создается Дія City. Концепция предусматривает гибкую адаптивную модель в трудовых отношениях, фиксацию налоговых ставок, защиту от необоснованных обысков, попыток давления на бизнес», – отметил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Цель Дія City:

  • создание крупнейшего в Европе глобального технологического хаба;
  • специальный правовой режим распространяется на всю территорию Украины, а вносить законодательные изменения в функционирование зоны будет запрещено в течение 15 лет.

Что предлагают в Минцифры:

  • заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал по ставке 10%;
  • налоги на труд предусматривают 5% НДФЛ;
  • ЕСВ в размере 22% от минимальной заработной платы;
  • 1,5% военного сбора.

Кто сможет стать резидентами Дія City:

  • только те IT-компании, деятельность которых будет соответствовать специально разработанным КВЭД Дія City.

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Министерстве цифровой трансформации Украины готовятся к введению ряда льготных условий для IT-компаний – резидентов виртуальной бизнес-страны Дія City.
  • Украина упростила требования для иммиграции иностранных ИТ-специалистов.
  • Агентство INDIGO Tech Recruiters провело исследование уровня заработных плат на продуктовых позициях (Product Owner и Product Manager) в украинском IT.

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По материалам Finance.UA
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