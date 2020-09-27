Сколько сейчас стоит жилье в столице (инфографика)

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от $35 000 в Деснянском и Святошинском районах и достигают $108 000 в Печерском.

Об этом свидетельствуют данные аналитики OLX Недвижимость.

“Больше всего за год жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком, а единственным районом, где подешевело, стал Шевченковский. Самый широкий выбор 1-, 2- и 3-комнатных квартир в Дарницком районе”, – говорится в сообщении.

Однокомнатные квартиры:

с начала лета до середины сентября самые выгодные однушки продавали в Деснянском и Святошинском районах – в среднем по $35 000;

меньше всего изменились расценки на Соломенке — однушки подорожали всего на 2% и теперь продаются по $39 000;

на Оболони в среднем $43 000 стоят однокомнатные квартиры на вторичном рынке;

в Днепровском районе на $2 000 дороже – за однушку просят $45 000, что на 13% больше, чем в 2019;

немного дороже однушки в Подольском – по $46 500. Здесь цены за год выросли на 16%;

Дарницкий же не только активно застраивается, но и стоимость жилья здесь уж точно не стоит на месте — если в прошлом году однокомнатную квартиру можно было купить в среднем за $40 400, то сейчас уже за $51 500. Однозначное преимущество района – самый широкий в столице выбор квартир: только однушек с начала лета до середины сентября было более 4 тысяч;

на противоположном берегу Днепра расположился Голосеевский район, а в нем однокомнатные квартиры по $53 000. Цены здесь выросли больше всего — на 29% за год;

похожая стоимость однушек в Шевченковском – в среднем $55 000;

самый дорогой район Киева, Печерский, сейчас в большом отрыве — за однокомнатную квартиру нужно выложить уже шестизначную сумму – $108 000.

Двухкомнатные квартиры:

двушки на вторичном рынке столицы сейчас стартуют от $48 200 в Деснянском районе;

купить двухкомнатную квартиру в Святошино можно в среднем за $51 000 — на 20% дороже, чем в прошлом году;

четверку районов с наиболее бюджетными двушками закрывают Днепровский и Соломенский — здесь их продают по $56 000. В то же время цены в первом выросли на рекордные 22%;

приобрести двушку на Оболони получится в среднем за $57 900, выбрав квартиру мечты из 1,5 тыс. вариантов;

в Подольском районе, где за год цены на двухкомнатные квартиры выросли на 20%, они стоят $65 800;

в Дарницком – $72 000;

Шевченковский район — единственный, где за двухкомнатную квартиру в этом году можно заплатить даже меньше, чем в прошлом году. Цена упала на 5% и сейчас составляет в среднем $76 100;

почти самые дорогие столичные двушки в Голосеево- в ладельцы готовы расставаться с недвижимостью в среднем за $79 500;

примерно 4 миллиона гривен, или $140 000 стоит двухкомнатная квартира на Печерске. Цены в центре Киева за год выросли незначительно — на 4%.

Трехкомнатные квартиры:

дешевле всего в Деснянском – продают их в среднем по $60 000. На $5 000 дороже в Святошинском, по $65 000;

в тройке районов с самыми бюджетными трехкомнатными квартирами на вторичном рынке жилья — Оболонь, где их можно купить за $75 000;

Соломенский готов предложить 1,2 тыс. вариантов трешек по средней цене в $79 000;

в Днепровском стоит $83 000 – на максимальные 28% дороже, чем в прошлом году;

значительно выросли в стоимости и трешки в Подольском — на 21%, теперь за них просят $87 000;

в Дарницком районе – $92 000. В прошлом году трехкомнатную квартиру здесь можно было приобрести на 19% дешевле;

Голосеевские трешки – примерно $110 000. Здесь также значительно выросли цены — на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года;

в Шевченковском районе предложений примерно столько же, как и в Голосеево, однако стоят квартиры на $10 000 дороже — в среднем $120 000;

трешка на Печерске по цене практически равна двум в Шевченковском – за нее просят примерно $234 000.



Инфографика: OLX Недвижимость