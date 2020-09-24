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ВР соберется на внеочередное заседание в октябре, чтобы рассмотреть Госбюджет на 2021 год

ВР соберется на внеочередное заседание в октябре, чтобы рассмотреть Госбюджет на 2021 год

Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание 20 октября, на котором будет рассматриваться законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. Об этом заявил на согласительном совете глава ВРУ Дмитрий Разумков.

“1 октября – это последний срок, когда можно подавать свои правки и предложения в бюджет и надо учесть 20 октября, чтобы у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда ВРУ должна одобрить и направить свои предложения в Кабинет Министров Украины. Поэтому 20 октября надо будет также провести пленарное заседание ВРУ”, – сказал Разумков.

Добавим, согласно повестке дня ВРУ, неделю с 19 по 23 октября отведено для работы с избирателями.

Напомним, по информации правительства, в этом году дефицит госбюджета составляет 7,5%, что составляет около 298 млрд грн. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, в следующем году правительство планирует 6% дефицита, но сейчас с Международным валютным фондом ведутся переговоры, чтобы его несколько уменьшить.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Международным валютным фондом по снижению дефицита госбюджета в 2021 году. В проекте государственного бюджета сейчас заложен дефицит на уровне 6,0% от валового внутреннего продукта (ВВП).
По материалам УНН
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