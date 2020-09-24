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Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроект

Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроект

В Украине планируют заставить банки по письменному требованию Государственной налоговой службы раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, относительно операций по счетам конкретного юрлица, физлица – субъекта предпринимательской деятельности или физлица за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

Об этом свидетельствует законопроект №4073 “О банках и банковской деятельности”, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

Для чего это необходимо:

  • принятие данного проекта закона позволит повысить эффективность деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;
  • будет обеспечивать своевременное выявление субъектов и объектов налогообложения, своевременное, достоверное и полное начисление и уплату налогов, применение и своевременное удержание сумм предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового, валютного и иного законодательства;
  • своевременное принятие мер по выявлению, анализу и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Справка Finance.ua:

  • Ранее председатель совета Национального банка Богдан Данилишин предлагал предоставить налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.
  • Он заявлял, что раскрытие информации о финансовых счетах является “актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого”.

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По материалам Finance.UA
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