Налоговики получат данные о банковских счетах физических лиц, ФЛП, юрлиц - законопроект

В Украине планируют заставить банки по письменному требованию Государственной налоговой службы раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, относительно операций по счетам конкретного юрлица, физлица – субъекта предпринимательской деятельности или физлица за определенный промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.

Об этом свидетельствует законопроект №4073 “О банках и банковской деятельности”, зарегистрированный на сайте Верховной Рады.

Для чего это необходимо:

принятие данного проекта закона позволит повысить эффективность деятельности центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику;

будет обеспечивать своевременное выявление субъектов и объектов налогообложения, своевременное, достоверное и полное начисление и уплату налогов, применение и своевременное удержание сумм предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового, валютного и иного законодательства;

своевременное принятие мер по выявлению, анализу и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Справка Finance.ua:

Ранее председатель совета Национального банка Богдан Данилишин предлагал предоставить налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.

Он заявлял, что раскрытие информации о финансовых счетах является “актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого”.

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