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Бизнес оценивает правительственные меры во время коронакризиса (опрос)

Бизнес оценивает правительственные меры во время коронакризиса (опрос)

Во время карантина Правительство Украины предприняло немало мер, чтобы помочь бизнесу пережить коронакризис с меньшими потерями. Исследователи из Info Sapiens провели опрос и выяснили, помогли ли эти шаги частным предприятиям в Украине.

Оказалось, что респонденты были весьма неплохо осведомлены обо всех этих мерах, лишь незначительная часть опрошенных выбрала вариант «впервые слышу» по большинству правительственных мер. Наименьшая осведомленность была зафиксирована по «Предоставлению органам местного самоуправления права принимать решение об изменении ставок единого налога» – 15% респондентов заявили, что эта мера их касается, но они о ней впервые слышат.

Оценка поддержки правительственных мер значительно варьирует в соответствии с размером бизнеса:

  • микробизнес (который в выборке почти на 50% состоит из ФЛП) выше оценил освобождение ФЛП от уплаты единого социального взноса за себя;
  • при этом малые и средние предприятия в значительно большей мере ощутили поддержку через изменения в кодекс законов о труде, а именно, снятие ограничения срока отпуска за свой счет;
  • также предприниматели отметили запрет проведения документальных и фактических проверок и запрет применения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства. Однако малые и средние предприятия, в отличие от микробизнеса, оценивают поддержку от этих мер значительно выше.

Как правительственные меры помогли частным предприятиям:

Остальные правительственные меры не оцениваются предпринимателями как такие, которые оказывают поддержку во время пандемии. Так, Правительственную программу кредитования бизнеса «5-7-9%» оценили как такую, которая оказывает поддержку во время карантина, только чуть более 10% респондентов.

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Эксперты критически относятся к мерам, которые ввело правительство в поддержку бизнеса. Они считают, что далеко не все предприятия смогли воспользоваться этими мерами, а те меры, которыми воспользоваться легко, – недостаточны.

Оценка собственного состояния. Если на конец первого квартала 2020 года большинство ММСП (микро-, малые и средние предприятия) характеризовали свой этап развития как стабильный, то по состоянию на середину третьего квартала (на момент опроса) доля «стабильных» предприятий сократилась вдвое, а доля предприятий на этапе спада или даже закрытия выросла почти на порядок.

Наиболее пессимистичные настроения у представителей микробизнеса – 60% респондентов оценивают текущее положение как спад, тогда как среди среднего бизнеса доля таких оценок составляет 42%.

По материалам Finance.UA
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