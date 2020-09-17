В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.
Такое решение было принято 24 сентября.
Отметим, что, согласно новому зонированию, решение по “красной зоне”, а также об усилении карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями ТЭБ и ЧС. Такое решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз.
“Красная зона”
В “красную зону” карантина снова попал Тернополь.
Запрещены: работа общественного транспорта; работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
“Оранжевая зона”
В эту зону попали Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.
Запрещена работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).
Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
“Желтая зона”
Киев, который до сих пор находится в “оранжевой зоне”, с понедельника будет “желтым”. Также к “желтой зоне” отнесли Винницу, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Полтаву, Ровно, Черкассы и Чернигов.
Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме тех лиц, которые предоставляют услуги).
“Зеленая зона”
Обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.
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