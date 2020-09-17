Во время карантина безработица в Украине возросла до 10%

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2020 г. составила 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет 9,8% (в первом квартале – 8,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9% (в первом квартале – 8,6%).

Справка Finance.ua:

В Государственную службу занятости часто поступает вопрос касательно оснований, по которым ведомство может прекратить регистрацию безработного. Есть ряд причин, по которым центр занятости прекращает регистрацию безработного.

С 12 марта 2020 года выплачено 7,5 миллиарда гривен пособий по безработице. Рост количества зарегистрированных безработных в центрах занятости остановился.

С начала года столичная служба занятости зарегистрировала 32,6 тысячи безработных, в частности за период с 12 марта по 9 сентября, когда правительством был введен карантин в связи с распространением коронавируса, – 28,2 тысячи.

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