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Google раскрыла характеристики нового смартфона vivo

Google раскрыла характеристики нового смартфона vivo

В базе данных сервиса для разработчиков Google Play Console регулярно появляются характеристики ещё не анонсированных смартфонов различных производителей. Очередная публикация, раскрывающая дизайн и технические особенности vivo Y12s, позволяет оценить будущую новинку, не дожидаясь её анонса.

По данным источника, аппарат будет построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц и получит 3 ГБ оперативной памяти. Аппарат будет оснащён дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей и каплевидным вырезом для фронтальной камеры.


Фото: gizmochina.com

Ранее гаджет прошёл сертификацию сразу у нескольких регуляторов, включая TKDN в Индонезии и Евразийскую экономическую комиссию. Благодаря документации ведомств стало известно, что vivo Y12s будет поддерживать зарядные устройства мощностью 10 Вт.

Дата анонса и стоимость новинки, которая предположительно будет представлена в бюджетном ценовом сегменте, не сообщаются.

По материалам 4PDA
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