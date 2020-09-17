Wildberries прокомментировал выход на украинский рынок

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries (WB) вышел на украинский рынок со специфической продукцией: вместе с 3 млн товаров от 32 тыс. брендов пользователи сети обнаружили футболки с запрещенной в Украине символикой, включая герб СССР.

Также в ассортимент попал бренд одежды общественного объединения Putin team и просто портреты президента РФ.

В пресс-службе Wildberries объяснили выбор ассортимента двумя причинами.

Во-первых, выход на зарубежные рынки требует существенного вклада со стороны разработки и адаптации бизнес-модели, так как каждая из стран, где представлен маркетплейс, отличается с точки зрения логистики, требования законодательства и прочих факторов.

Во-вторых, несоответствующий законодательству ассортимент появился на украинской версии сайта из-за модели сотрудничества компании с поставщиками.

“Отметим, что Wildberries является торговой онлайн-площадкой и продукцию на ней селлеры размещают самостоятельно. Мы в постоянном режиме осуществляем мониторинг ассортимента, и в случае, если в ходе проверки выявляется несоответствие, товары снимаются с продажи”, – пояснили в Wildberries.

После шквала критики компания начала убирать с площадки вызвавшую скандал продукцию. На данный момент, к примеру, по запросам “СССР” и “Путин” сайт ритейлера в Украине ничего не предлагает.

В среду, 23 сентября, на рассмотрение правительства Украины было внесено предложение министра культуры Александра Ткаченко наложить санкции на интернет-ресурсы, торгующие пропагандистской продукцией в Украине: как добавил Ткаченко, в частности, речь шла и о WB.

Справка Finance.ua: