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Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине

Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине

Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries запускает продажи в Украине. Так, Украина появилась на официальном сайте в списке стран, с которыми работает компания. Также там теперь указаны условия доставки по Украине.

Wildberries также запустил приложение для iOS в Украине и, как сообщает ряд российских СМИ, собирается представить аналогичный мобильный магазин для Android.

При этом в комментариях к приложению в AppStore одна из пользовательниц из Крыма пожаловалась, что “Крым опять на гривни перешел”. На это разработчики ей ответили, что это приложение для Украины.

Помимо Украины Wildberries работает еще в семи странах – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Как известно, владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук занимает вторую строчку в списке самых богатых женщин России по версии Forbes. Ее состояние, по данным этого рейтинга, превышает 1 млрд долларов.

По материалам Сегодня
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