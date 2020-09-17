BMW официально представила M3 и M4 (фото)

Компания BMW официально раскрыла новые спорткары M3 и M4, а также их радикальные версии Competition.

Седан и купе M Competition оснащаются 510-сильным турбомотором, ранее дебютировавшим на спортивных кроссоверах X3 M и X4 M, однако в данном случае крутящий момент увеличен с 600 до 650 Нм. Мотор работает в паре с 8-скоростным «автоматом» M Steptronic с функцией Drivelogic с ручным режимом – такой агрегат можно встретить у седана M5. Также от старшей модели новинкам досталась система полного привода M xDrive с активным задним дифференциалом и возможностью отключения передней оси.

Ускорение от 0 до 100 км/ч у обоих спорткаров занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver’s увеличивает ее до 290 км/ч.

Заводские настройки режимов работы имеют три позиции: Стандартный 4WD, трековый 4WD Sport с акцентом на задние колеса и классический 2WD, с отключением системы стабилизации. Дрифтовый режим M Dynamic Mode у обоих спорткаров есть по умолчанию.



Фото: BMW M3 / BMW

В списке опций:

пакет M Drive Professional, сочетающий продвинутый трекшн-контроль и телеметрическую систему;

пакет для снижения веса M Race Track, в который входят карбон-керамические тормоза, облегченные легкосплавные диски и ковшеобразные сиденья M Carbon с интегрированными подголовниками;

лазерные фары вместо стандартных светодиодных;

бесплатная стальная крыша с люком, вместо аналогичной панели, выполненной из армированного углеволокном пластика.



Фото: BMW M4 / BMW

Характеристики базовых M3 и M4 не обнародованы, однако по предварительным данным, мощность мотора для них составит 480 сил.

Седан и купе поступят в продажу в Европе в марте следующего года. В Украине баварские новинки ожидаются с небольшим опозданием. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.