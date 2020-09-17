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Украина и Словакия подписали соглашение для работы аэропорта Ужгорода

Украина и Словакия подписали соглашение для работы аэропорта Ужгорода

Полноценная работа аэропорта “Ужгород” будет возобновлена – министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и строительства Словакии Андрей Долежал подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение.

Об этом Криклий сообщил в Telegram.

“Полноценная работа аэропорта “Ужгород” будет возобновлена. Только что вместе с моим словацким коллегой – министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение. Наконец после стольких месяцев простоя мы соединим Закарпатье авиационным сообщением с другими регионами и с заграницей”, – написал он.

Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что согласовал с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем возобновление работы аэропорта “Ужгород”.

10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода.

В середине июля сообщалось, что Украина ожидает от Словакии завершения процедур для соглашения касательно аэропорта “Ужгород”.

По материалам РБК-Украина
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