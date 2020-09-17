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Кабмин упростил ведение бизнеса в Украине

Кабмин упростил ведение бизнеса в Украине

Кабинет министров отменил 36 неактуальных и устаревших нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в сферах ценового госрегулирования, энергетики и лицензирования видов хоздеятельности. Решение принято на заседании сегодня, 23 сентября.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что оно позволит создать прозрачные и понятные требования к бизнесу и госорганам, а также избежать злоупотреблений.

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“Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечивать комфортные условия для ведения бизнеса в Украине, что является неизменным приоритетом правительства и Минэкономики. Прозрачные правила и отсутствие избыточного регуляторного давления – необходимое условие для развития предпринимательства”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним, в июле в Минэкономики спрогнозировали, что Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге от специалистов Всемирного банка Doing Business-2021, который характеризует легкость ведения бизнеса в разных странах. В прошлом году Украина заняла 64 позицию среди 190 стран-участниц.

По материалам УБР
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