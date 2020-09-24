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iPhone SE Plus выйдет во второй половине 2021 года

iPhone SE Plus выйдет во второй половине 2021 года

Уже в октябре этого года ожидается выход смартфонов линейки iPhone 12, которые станут первыми мобильными телефонами компании Apple с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Аналитик Tianfeng Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что в следующем году компания планирует выпустить еще одну недорогую модель линейки iPhone SE. По имеющимся данным, этот телефон может называться iPhone SE Plus. Чтобы снизить затраты, компания Apple использует фирменный сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Аналитик считает, что новый смартфон iPhone SE Plus будет действительно доступным для широкой аудитории. По его словам, этот смартфон будет оснащён экраном диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. В данной модели Apple продолжит использовать ЖК-дисплеи. Ранее Чен Цзюнь (Chen Jun), главный аналитик Qunzhi Consulting, заявил, что Apple продолжит выпускать смартфоны с ЖК-экранами в ближайшие три-пять лет.

Высказываются предположения, что в iPhone SE Plus будет использоваться такой же корпус, как в iPhone XR или iPhone 8. Но раз речь идёт о Touch ID, нечто среднее между этими моделями. Или же Apple переместит сканер на боковую панель. Так как этот смартфон будет относительно недорогим, то поддержки 5G в нём не ожидается. Он может быть оснащён замедленной версией фирменной однокристальной системы Apple A14, которая получит название Apple B14. Такая же платформа ожидается в iPhone 12 mini.

Минг-Чи Куо также добавил, что Apple отложила запуск нового iPhone SE Plus на вторую половину следующего года.

По материалам iXBT.com
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