В НБУ назвали причины роста курса доллара

Девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.
Об этом шла речь в ходе встречи руководства Национального банка с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ.
“Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону”, – говорится в сообщении.
Как напомнили в НБУ, в августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы.
“Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны”, – отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.
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