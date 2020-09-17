В НБУ назвали причины роста курса доллара

Девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

Об этом шла речь в ходе встречи руководства Национального банка с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ.

“Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону”, – говорится в сообщении.

Как напомнили в НБУ, в августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы.

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“Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны”, – отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

Справка Finance.ua:

По прогнозам Минфина, курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$.

Доллар теряет лидирующие позиции в мире. На это влияют проблемы в экономике США в связи с введением карантина.

Девальвация доллара выгодна в основном тем, кто торгует сырьем, так как при падении доллара стоимость большинства сырьевых товаров растет. Поэтому страны-экспортеры природных ресурсов могут ожидать увеличения поступления валюты с внешних рынков.

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