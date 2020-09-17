В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, масса которого 109 карат. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Технология выращивания алмазов держится в строжайшем секрете. До настоящего времени самые крупные выращенные алмазы составляли 10 до 20 карат.

“По своим физико-химическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натуральных алмазов, но цена на них ниже”, – сообщил президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб.



Известно, что данный алмаз уже купили за полмиллиона долларов. В данное время искусственный камень находится в США, где его сертифицировали на рекорд и продолжают изучать эксперты.