В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, масса которого 109 карат. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Технология выращивания алмазов держится в строжайшем секрете. До настоящего времени самые крупные выращенные алмазы составляли 10 до 20 карат.
“По своим физико-химическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натуральных алмазов, но цена на них ниже”, – сообщил президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб.
Известно, что данный алмаз уже купили за полмиллиона долларов. В данное время искусственный камень находится в США, где его сертифицировали на рекорд и продолжают изучать эксперты.
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