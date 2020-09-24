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За мошенничество с платежными карточками хотят лишать свободы

За мошенничество с платежными карточками хотят лишать свободы

Национальный банк предлагает лишать свободы на 1 год и более за мошенничество с пластиковыми картами. Регулятор уже работает над соответствующим проектом изменений в Уголовный кодекс.

Директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов говорит в интервью Минфину, что сейчас карточным мошенникам грозят только штрафы.

“В НБУ почти закончили подготовку нового закона, который будет касаться платежных услуг и платежных сервисов, а также карточных операций. Есть надежда, что окончательный текст документа до конца сентября появится в финансовом Комитете Верховной Рады. У Нацбанка нет права законодательной инициативы, поэтому вносить его будут через несколько депутатов”, – сообщил Александр Карпов.

Справка Finance.ua:

  • После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост количества случаев мошенничества с банковскими картами: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
  • Нацбанк рекомендует, что делать в таком случае: не отвечать на такие сообщения; не звонить по указанным номерам; не переходить по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях; не разглашать и не пересылать никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

Лучшие карты для валютообмена

По материалам Минфин.com.ua
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