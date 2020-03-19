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Банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина - разъяснение НБУ

Банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина - разъяснение НБУ

Банки могут продлевать срок действия платежных карточек, если он истекает во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, ссылаясь на разъяснение НБУ.

Регулятор рекомендует банкам:

  • совместно с процессинговыми центрами, при наличии технологической возможности, реализовать механизм продления срока действия таких платежных карт минимум на один квартал;
  • проинформировать держателей карт о перечне доступных им операций и способов использования карты;
  • в случае невозможности изменения настроек и необходимости обращения клиента в отделение банка организовать предварительную запись, доставку карты или корректировки режима работы отделений, чтобы не допускать скопления клиентов в отделениях.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк продлит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Справка Finance.ua:

Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина:

  • банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров;
  • банкоматы должны быть подкреплены наличностью;
  • банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы;
  • банки могут самостоятельно определять и менять режим работы отделений;
  • клиенты банков должны минимизировать посещение банковских отделений,
  • банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное проведение платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам;
  • клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам;
  • на законодательном уровне запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени) за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги в период карантина. Поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях.

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По материалам Finance.UA
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