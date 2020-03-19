Банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он истекает во время карантина - разъяснение НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банки могут продлевать срок действия платежных карточек, если он истекает во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, ссылаясь на разъяснение НБУ.
Регулятор рекомендует банкам:
Напомним, ранее Finance.ua писал, что ПриватБанк продлит действие карт для выплат, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.
Нацбанк объяснил, как банки будут работать в условиях карантина:
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитным картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредитки онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеВчера, 17:00 - 3941 21
Полиция блокировала продажу спецбилетов на проезд в транспорте Киева8 ч. назад - 1302 6
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроВчера, 17:42 - 8975 5
Как украинцы ищут недвижимость на карантине9 ч. назад - 3834 4
😷У Зеленского спрогнозировали, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине6 ч. назад - 3662 3
Межбанк: курс продолжит лихорадить6 ч. назад - 13698
В Германии раздадут предпринимателям по 9-15 тысяч евроВчера, 17:42 - 8975 5
Курс доллара США растет. Стоит покупать технику сейчас, и будет ли подорожание?7 ч. назад - 6917 2
Запрет на выезд из Украины и дистанция в 1,5 метра: Кабмин ужесточил карантинВчера, 20:00 - 5356 2
Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в УкраинеВчера, 17:00 - 3941 21
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом7 ч. назад - 132
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)Позавчера, 11:30 - 5841 1
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1844
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4643
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)17.03.2020, 15:10 - 3380