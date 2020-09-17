Банковские договоры станут четкими и понятными: что планирует НБУ

В самом начале отношений с банком украинцы должны понимать условия финансовой услуги. Для этого НБУ планирует до конца этого года установить дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых услуг.
Об этом информирует регулятор.
Пример. Клиенты, подписывая, например, кредитный договор, не всегда осознают реальную годовую процентную ставку, полный перечень затрат и не осведомлены о санкциях в случае просрочки. Ведь клиентская анкета-заявление или договор о присоединении могут вовсе не содержать эту информацию. Некоторые договоры сложно прочитать из-за мелкого шрифта, другие – могут ограничивать клиента в правах. Так не должно быть.
Если вы подписываете договор с банком (даже если это договор присоединения), там должно быть полное описание услуги по предоставлению потребительского кредита или открытие депозита. Должна быть четко указана стоимость и расходы по услуге. Должны быть прописаны санкции и штрафы или иная ответственность в случае ненадлежащего исполнения условий договора. Должны быть сроки и порядок получения дохода по услуге и прочее.
Договоры не могут ограничивать права потребителя финансовых услуг.
Например, сегодня некоторые финучреждения прописывают в договорах право клиента обратиться с жалобой в отношении выполнения банком условий этого договора исключительно в Третейский суд. На самом деле – это нечестное условие. Еще один пример недобросовестного условия в договоре – это разрешение банка менять услуги или их условия без уведомления клиента о таких изменениях. Запомните, клиент должен четко осознавать порядок внесения изменений в условия договора и каким образом его информируют об изменениях.
Национальный банк обнародовал проект дополнительных требований к договорам в середине августа 2020 года и уже провел их первое обсуждение с рынком. Сейчас НБУ разрабатывает замечания, комментарии и предложения от банков. И уже к концу этого года рынок должен увидеть утвержденные требования.
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