Регионы с самыми низкими ставками по кредитам

Банки по итогам августа были готовы кредитовать население в среднем под 35,6% годовых, самые низкие ставки по новым кредитам в гривне – в столичном регионе.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Ставки по новым кредитам для населения в гривне:
Кредиты в иностранной валюте:
В целом, за август портфель гривневых кредитов банков населению вырос на 1,4% – до 175,4 млрд грн. Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению за август уменьшился на 0,4% – до почти 1,52 млрд долл. США. В целом кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,2% – до 1,015 трлн грн, в том числе населению – на 0,9%, до 217,24 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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