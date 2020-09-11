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Регионы с самыми низкими ставками по кредитам

Регионы с самыми низкими ставками по кредитам

Банки по итогам августа были готовы кредитовать население в среднем под 35,6% годовых, самые низкие ставки по новым кредитам в гривне – в столичном регионе.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Ставки по новым кредитам для населения в гривне:

  • в августе 2020 года процентные ставки в среднем составляли 35,6% годовых;
  • в Киевской области и Киеве в среднем готовы кредитовать в нацвалюте под 31,8%;
  • в Днепропетровской области – 36,5%;
  • в Одесской области – 37,2%;
  • в Харьковской области – 37,7%;
  • самые высокие ставки по новым кредитам в гривне в среднем в Николаевской области – 40,4%, Луганской области – 40%, Закарпатской области – 39,8%.

Кредиты в иностранной валюте:

  • в августе 2020 года процентная ставка по таким новым кредитам банков для населения составляла 8,8% годовых;
  • самые низкие ставки в среднем по кредитам в инвалюте в августе предлагали в Сумской и Харьковской областях – 6%;
  • в Днепропетровской – 7,5%;
  • в Николаевской ставка достигала 52%, однако речь идет о кредитах сроком до 1 года.

В целом, за август портфель гривневых кредитов банков населению вырос на 1,4% – до 175,4 млрд грн. Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению за август уменьшился на 0,4% – до почти 1,52 млрд долл. США. В целом кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,2% – до 1,015 трлн грн, в том числе населению – на 0,9%, до 217,24 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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