0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Долги при разводе: кому выплачивать

Долги при разводе: кому выплачивать

В процессе развода перед бывшими супругами порой может возникнуть вопрос не только о разделе имущества, но и о долгах.

О том, как может произойти распределение долговых обязательств между уже бывшими супругами, рассказала директор Стрыйского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Мария Николаишин, передает пресс-служба Минюста.

Заключение кредитного договора:

  • должен быть заключен во время брака;
  • если кредитный договор заключен до брака, тогда это кредитное обязательство остается только за тем из супругов, кто его заключил, даже, например, если человек брал кредит на приобретение квартиры, где впоследствии он проживал с женой;

Ключевым критерием в таких ситуациях является то, заключен ли договор в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей, интересах одного из супругов.

“В случае, если, скажем, человек, заключив соответствующий договор, получает кредит на лечение ребенка, тогда у жены возникает обязательство по возврату этих средств вместе с мужем. Или же жена заключила договор ипотеки для покупки жилья, которое используется как место проживания супругов, и это имущество при разводе подлежит разделу”, – объясняет Мария Николаишин.

Если же денежные средства получены мужем или женой для собственных нужд, тогда такое долговое обязательство радуле не подлежит.

Еще один важный критерий в таких делах:

  • был ли кредит использован в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей, интересах одного из супругов. Бывают случаи, когда кредит взят женой для строительства жилого дома, но он был использован как капиталовложение для развития его собственного предприятия, она создала еще до замужества. После развода ей осталось предприятие и, конечно, долги по этому кредитному договору. То есть кредит, взятый на строительство дома, не был использован по назначению в интересах семьи.

Для того, чтобы защитить себя от проблем с разделом долгов в будущем, по общему согласию супругов можно подписать брачный договор:

  • в нем стоит подробно отметить условия, регулирующие имущественные отношения между ними. Среди других пунктов необходимо прописать порядок пользования денежными средствами и определить, кому из супругов и в каком размере может перейти долг по кредиту, ипотеке и т.д.;
  • может быть также указана детализация вида кредитных обязательств. Скажем, если договор кредита был заключен с целью оплаты услуг по обучению одного из супругов, тогда обязательство по возврату денежных средств ложится на того, кто обучался.

Узнайте свой кредитный рейтинг бесплатно

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.