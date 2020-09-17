Долги при разводе: кому выплачивать

В процессе развода перед бывшими супругами порой может возникнуть вопрос не только о разделе имущества, но и о долгах.
О том, как может произойти распределение долговых обязательств между уже бывшими супругами, рассказала директор Стрыйского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Мария Николаишин, передает пресс-служба Минюста.
Заключение кредитного договора:
Ключевым критерием в таких ситуациях является то, заключен ли договор в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей, интересах одного из супругов.
“В случае, если, скажем, человек, заключив соответствующий договор, получает кредит на лечение ребенка, тогда у жены возникает обязательство по возврату этих средств вместе с мужем. Или же жена заключила договор ипотеки для покупки жилья, которое используется как место проживания супругов, и это имущество при разводе подлежит разделу”, – объясняет Мария Николаишин.
Если же денежные средства получены мужем или женой для собственных нужд, тогда такое долговое обязательство радуле не подлежит.
Еще один важный критерий в таких делах:
Для того, чтобы защитить себя от проблем с разделом долгов в будущем, по общему согласию супругов можно подписать брачный договор:
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