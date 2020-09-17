Долги при разводе: кому выплачивать

В процессе развода перед бывшими супругами порой может возникнуть вопрос не только о разделе имущества, но и о долгах.

О том, как может произойти распределение долговых обязательств между уже бывшими супругами, рассказала директор Стрыйского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Мария Николаишин, передает пресс-служба Минюста.

Заключение кредитного договора:

должен быть заключен во время брака;

если кредитный договор заключен до брака, тогда это кредитное обязательство остается только за тем из супругов, кто его заключил, даже, например, если человек брал кредит на приобретение квартиры, где впоследствии он проживал с женой;

Ключевым критерием в таких ситуациях является то, заключен ли договор в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей, интересах одного из супругов.

“В случае, если, скажем, человек, заключив соответствующий договор, получает кредит на лечение ребенка, тогда у жены возникает обязательство по возврату этих средств вместе с мужем. Или же жена заключила договор ипотеки для покупки жилья, которое используется как место проживания супругов, и это имущество при разводе подлежит разделу”, – объясняет Мария Николаишин.

Если же денежные средства получены мужем или женой для собственных нужд, тогда такое долговое обязательство радуле не подлежит.

Еще один важный критерий в таких делах:

был ли кредит использован в интересах семьи, а не в собственных, не связанных с семьей, интересах одного из супругов. Бывают случаи, когда кредит взят женой для строительства жилого дома, но он был использован как капиталовложение для развития его собственного предприятия, она создала еще до замужества. После развода ей осталось предприятие и, конечно, долги по этому кредитному договору. То есть кредит, взятый на строительство дома, не был использован по назначению в интересах семьи.

Для того, чтобы защитить себя от проблем с разделом долгов в будущем, по общему согласию супругов можно подписать брачный договор:

в нем стоит подробно отметить условия, регулирующие имущественные отношения между ними. Среди других пунктов необходимо прописать порядок пользования денежными средствами и определить, кому из супругов и в каком размере может перейти долг по кредиту, ипотеке и т.д.;