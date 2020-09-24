Случаи, когда регистрация РРО может быть отменена

Налоговики напомнили случаи, при которых регистрация регистратора расчетных операций (РРО) отменяется.

Об этом сообщили в ГНС в Тернопольской области

Отмена регистрации РРО происходит в случаях, когда:

субъектом хозяйствования подано заявление об отмене регистрации РРО по форме №4- РРО ;

исчерпан срок службы РРО , указанный в реестре экземпляров регистраторов расчетных операций (далее – Реестр экземпляров РРО ) или в паспорте (формуляре) РРО , который не включен в Реестр экземпляров РРО и был зарегистрирован в контролирующем органе до создания Реестра экземпляров РРО ;

истекли определенные законодательством сроки эксплуатации РРО ;

РРО применяется не по сфере применения, определенной Государственным реестром регистраторов расчетных операций (далее – Реестр РРО );

Читайте также: Какие сферы бизнеса чаще используют РРО

выявлено несоответствие модификации, конструкции и/или версии внутреннего программного обеспечения РРО , включенных в Реестр РРО ;

учредительные документы предприятия по решению суда признаны недействительными;

имеется судебное решение о ликвидации предприятия – банкрота;

имеется судебное решение о прекращении субъекта хозяйствования, не связанное с банкротством;

в контролирующих органах имеются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения субъекта хозяйствования;

похищено РРО ;

произошла смена владельца РРО ;

субъект хозяйствования в связи с применением программного РРО решил отказаться от применения РРО , срок службы которого истек.

Ранее мы “сообщали“https://news.finance.ua/ua/news/-/478068/shho-robyty-z-nepratsyuyuchym-programnym-rro-porady-vid-dps о том, что делать с неработающим программным РРО.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года бизнес получил возможность использовать программные регистраторы расчетных операций для проведения расчетных операций при продаже товаров и услуг, торговле валютными ценностями, приеме наличности для последующего ее перевода. Введение программных РРО является альтернативой традиционным РРО (кассовым аппаратам).

Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.