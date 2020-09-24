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Случаи, когда регистрация РРО может быть отменена

Случаи, когда регистрация РРО может быть отменена

Налоговики напомнили случаи, при которых регистрация регистратора расчетных операций (РРО) отменяется.

Об этом сообщили в ГНС в Тернопольской области

Отмена регистрации РРО происходит в случаях, когда:

  • субъектом хозяйствования подано заявление об отмене регистрации РРО по форме №4-РРО;
  • исчерпан срок службы РРО, указанный в реестре экземпляров регистраторов расчетных операций (далее – Реестр экземпляров РРО) или в паспорте (формуляре) РРО, который не включен в Реестр экземпляров РРО и был зарегистрирован в контролирующем органе до создания Реестра экземпляров РРО;
  • истекли определенные законодательством сроки эксплуатации РРО;
  • РРО применяется не по сфере применения, определенной Государственным реестром регистраторов расчетных операций (далее – Реестр РРО);

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  • выявлено несоответствие модификации, конструкции и/или версии внутреннего программного обеспечения РРО, включенных в Реестр РРО;
  • учредительные документы предприятия по решению суда признаны недействительными;
  • имеется судебное решение о ликвидации предприятия – банкрота;

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  • имеется судебное решение о прекращении субъекта хозяйствования, не связанное с банкротством;
  • в контролирующих органах имеются сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения субъекта хозяйствования;
  • похищено РРО;
  • произошла смена владельца РРО;
  • субъект хозяйствования в связи с применением программного РРО решил отказаться от применения РРО, срок службы которого истек.

Ранее мы “сообщали“https://news.finance.ua/ua/news/-/478068/shho-robyty-z-nepratsyuyuchym-programnym-rro-porady-vid-dps о том, что делать с неработающим программным РРО.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года бизнес получил возможность использовать программные регистраторы расчетных операций для проведения расчетных операций при продаже товаров и услуг, торговле валютными ценностями, приеме наличности для последующего ее перевода. Введение программных РРО является альтернативой традиционным РРО (кассовым аппаратам).
  • Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.
  • Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный РРО, должен состоять на учете в контролирующем органе. Также на учете должна состоять его хозяйственная единица, где будет использоваться ПРРО.
По материалам Finance.UA
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