Богатство американцев побило рекорд

Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США во II квартале 2020 года выросла на 6,8%, до $118,96 трлн.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщило информагентство Интерфакс со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США.

Этот показатель является рекордным и достигнут на фоне мер, принятых для поддержки экономики администрацией президента Дональда Трампа.

По сравнению с концом 2019 года благосостояние американских домохозяйств выросло примерно на $380 млрд.

В то же время задолженность домохозяйств во II квартале выросла на 25,3%, до $59,3 трлн. Предыдущий рекордный подъем на 19,25% был зафиксирован в 1985 году.