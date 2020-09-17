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В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть - Денисова

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть - Денисова

В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год.

Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

“По статистике, в нашей стране более четверти населения находится за чертой бедности. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают около 25% наших граждан”, – сообщила омбудсмен.

Также, по ее словам, нарушается право на своевременное получение вознаграждения за труд.

“Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на август 2020 года составляет 3 млрд 400 млн. Она выросла почти на 24% за год. Утвержденный законом прожиточный минимум, который с августа 2020 года составляет 2118 гривен, в среднем на одного человека меньше почти вдвое фактического необходимого прожиточного минимума, причем предел монетарной бедности, определенный ООН для стран Центральной и Восточной Европы, составляет 4110 гривен”, – отметила она.

Как ранее сообщалось, Большая палата КСУ начала заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины, а именно официального толкования “достойных условий жизни человека”.

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По материалам УНН
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