Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил вероятность дефолта страны.
О причинах такого мнения он рассказал в интервью “Радио Свобода”.
“Исключается (возможность дефолта. – Ред.). … Я простой приведу пример: вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги – мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись – вы купили холодильник. И через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину”, – отметил он.
Также финансист предположил, что в таком случае соседи иногда соглашаются простить часть долга.
“Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют”, – отметил министр.
Марченко выразил уверенность в том, что Украине не стоит копировать подобную практику и даже всерьез говорить о ней.
“Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю, ладно, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на пять. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати”, – резюмировал он.
Напомним, ранее министр финансов сообщил, что Украина и МВФ не замораживали программу финансирования stand-by, но ее график несколько сместился.
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