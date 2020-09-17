Уровень безработицы в Украине может вырасти на 10% - эксперт

В Украине во время действия карантина количество официально зарегистрированных безработных выросло на 76%. И составило почти 480 тысяч граждан.

Такие данные по состоянию на начало сентября обнародовала Государственная служба занятости.

Читайте также: При каких условиях прекращается регистрация безработного в службе занятости

При этом общий уровень безработицы, как ожидается, увеличится еще до 10%. Так, по словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, количество работающих людей сократится на треть миллиона граждан, на этот раз – наименее защищенных.

“Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится аж на 300 тысяч. И, как правило, это люди наименее защищенные. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые сами растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы – то есть наименее защищенные”, – сообщила Репко.

Подобные риски сохраняются для большинства стран мира, констатируют эксперты. Поэтому ухудшение эпидемической ситуации – будет означать возврат жестких ограничений, в том числе и для трудовых мигрантов. Что касается Украины, то ситуация будет зависеть от дальнейшего развертывания пандемии.

“Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 года очень сильно упали инвестиции. Инвестиции – это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей”, – рассказала эксперт.