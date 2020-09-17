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Hyundai показала обновленный i30 N

Hyundai показала обновленный i30 N

Полгода понадобилось спортивному подразделению Hyundai для релиза горячей версии нового хэтчбека i30. Компактный спорткар, который метит в соперники Golf GTI, получил больше мощности и “остроты ощущений”.

Тизерные изображения новинки демонстрируют более агрессивные бамперы, новую решетку, больше диффузор с парой больших выпускных патрубков, новые светодиодные фары и задние фонари, а также новые 19-дюймовые легкосплавные диски Hyundai i30 N. Внешний вид интерьера хот-хэтча производитель пока держит в тайне.


Фото: Hyundai

Главной особенностью технической модификации i30 стало появление восьмиступенчатого работа с двумя сцеплениями от Veloster N. Вместе с новой коробкой хот-хэтч должен получить лонч-контроль и пару специфических режимов работы, в том числе для кратковременного увеличения тяги.


Фото: Hyundai

Что будет под капотом N-хэтчбека – также пока не известно. Актуальный i30 N оснащается 2-литровым четырехцилиндровым турбомотором с отдачей в 250 лошадиных сил, хотя энтузиасты могут разблокировать 275 лошадей, выбрав модель Performance. Такой же мотор устанавливается на Veloster N, обеспечивая ему ускорение с места до 100 км/ч за 6,1 секунды.

По материалам Телеканал 24
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