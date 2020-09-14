МАУ отменила сбор за изменение билета по всем новым бронированиям, которые сделаны, начиная с 16 сентября 2020 года.

Об этом пишет avianews.

На какие тарифы распространяются новые правила:

на все тарифы, в том числе на самые низкие тарифы Economy Light, которые включают только ручную кладь и ранее не подлежали обмену или возврату.

Пассажир сможет вносить изменения в билет неограниченное количество раз в рамках его действия. Обычно данный срок составляет один год с момента приобретения билета.

Отмена сбора не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов или сборов, если они во время изменения билета станут больше изначально заплаченных.

Чтобы избежать штрафа:

изменение в бронирование нужно внести до вылета рейса;

после расширения функционала сайта МАУ пассажир может сделать это самостоятельно через личный кабинет.

Ранее крупнейшие авиакомпании США American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines отменили штрафы за изменение билетов по большинству тарифов.

Справка Finance.ua:

С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает пассажирам новые стыковки и рейсы.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.

МАУ с момента возобновления полетов в середине июня до середины августа перевезла 113,345 тыс. пассажиров и 390,185 тонн грузов.

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