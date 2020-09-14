0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

МАУ отменила сбор за изменение билета

МАУ отменила сбор за изменение билета

МАУ отменила сбор за изменение билета по всем новым бронированиям, которые сделаны, начиная с 16 сентября 2020 года.

Об этом пишет avianews.

На какие тарифы распространяются новые правила:

  • на все тарифы, в том числе на самые низкие тарифы Economy Light, которые включают только ручную кладь и ранее не подлежали обмену или возврату.

Пассажир сможет вносить изменения в билет неограниченное количество раз в рамках его действия. Обычно данный срок составляет один год с момента приобретения билета.

Отмена сбора не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов или сборов, если они во время изменения билета станут больше изначально заплаченных.

Чтобы избежать штрафа:

  • изменение в бронирование нужно внести до вылета рейса;
  • после расширения функционала сайта МАУ пассажир может сделать это самостоятельно через личный кабинет.

Ранее крупнейшие авиакомпании США American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines отменили штрафы за изменение билетов по большинству тарифов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает пассажирам новые стыковки и рейсы.
  • Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.
  • МАУ с момента возобновления полетов в середине июня до середины августа перевезла 113,345 тыс. пассажиров и 390,185 тонн грузов.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.

Кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
Видео Finance.ua

Покупаете квартиру? Как проверить застройщика?!

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.