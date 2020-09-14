МАУ отменила сбор за изменение билета по всем новым бронированиям, которые сделаны, начиная с 16 сентября 2020 года.
Об этом пишет avianews.
На какие тарифы распространяются новые правила:
Пассажир сможет вносить изменения в билет неограниченное количество раз в рамках его действия. Обычно данный срок составляет один год с момента приобретения билета.
Отмена сбора не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов или сборов, если они во время изменения билета станут больше изначально заплаченных.
Чтобы избежать штрафа:
Ранее крупнейшие авиакомпании США American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines отменили штрафы за изменение билетов по большинству тарифов.
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