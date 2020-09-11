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МАУ анонсировала новые рейсы и стыковки с октября

МАУ анонсировала новые рейсы и стыковки с октября

С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает пассажирам новые стыковки и рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новые международные рейсы:

  • Киев – Брюссель;
  • Киев – Дюссельдорф;
  • Киев – Лондон;
  • Киев – Прага;
  • Киев – Баку.

Также в МАУ напомнили, что пассажиры, которые будут покупать билеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Доступны стыковочные рейсы с 1 октября:

  • через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив;
  • из Дубая, Каира, Баку, Еревана через Киев – в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авив, Стамбул;
  • из Тель-Авива и Стамбула через Киев – в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Милан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Ереван, Баку.

Справка Finance.ua:

  • В МАУ отметили, что анонсированное ранее расписание рейсов до 24 октября остается практически без изменений. За исключением полетов в Тбилиси – рейсы отменены из-за продления эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.
  • Напомним, 26 августа Кабинет Министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.
  • Wizz Air ввел сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета взрослым путешественникам, которые летят вместе.

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По материалам Finance.UA
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