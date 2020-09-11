МАУ увеличит частоту рейсов Киев-Херсон

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

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Начиная с 21 сентября, рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Сейчас перелеты осуществляются два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

В МАУ заявили, что такое решение принято совместно с Херсонской ОГА и продиктовано стабильным спросом со стороны жителей Киева, Херсонского и прилегающих регионов, а также необходимостью обеспечения стыковок с международными направлениями.

В случае позитивной динамики пассажиропотока, выполнение данных рейсов будет продолжено.

Напомним, авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) с момента возобновления полетов в середине июня до середины августа перевезла 113,345 тыс. пассажиров и 390,185 тонн грузов.