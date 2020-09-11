0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

МАУ увеличит частоту рейсов Киев-Херсон

МАУ увеличит частоту рейсов Киев-Херсон

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика.

Читайте также: МАУ может отменить часть рейсов из-за введения временного запрета на въезд иностранцев в Украину

Начиная с 21 сентября, рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Сейчас перелеты осуществляются два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

В МАУ заявили, что такое решение принято совместно с Херсонской ОГА и продиктовано стабильным спросом со стороны жителей Киева, Херсонского и прилегающих регионов, а также необходимостью обеспечения стыковок с международными направлениями.

В случае позитивной динамики пассажиропотока, выполнение данных рейсов будет продолжено.

Напомним, авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (“МАУ”) с момента возобновления полетов в середине июня до середины августа перевезла 113,345 тыс. пассажиров и 390,185 тонн грузов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.