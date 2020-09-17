Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать "умные" очки

Компания Facebook и производитель линз и солнцезащитных очков EssilorLuxottica, производящий продукцию Ray-Ban, объявили о совместной разработке разумных очков в следующем году.

Об этом сообщает CNBC.

«Проведя время с их командой и посетив их завод, я понял, что они для нас являются правильным партнером, который поможет объединить лучшие технологии с лучшими очками», – сказал гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, детали пока разглашаться не будут, однако продукт станет следующим шагом на пути к очкам дополненной реальности.



Фото: CNBC

Выход первого продукта под брендом Ray-Ban ожидается в 2021 году.

Чтобы отработать технологию, компания раздаст образцы очков своим сотрудникам и подрядчикам. Они будут носить устройства на территории кампуса и в общественных местах, сказал руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босуорт.

Прототип, получивший название Project Aria, внешне напоминает обычные очки с массивными линзами. В них будет отсутствовать функция дополненной реальности. Вместо этого они нужны, чтобы записывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и данные о местонахождении добровольцев, объяснил Босворт.

«Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для настоящих очков дополненной реальности», – сказал он.

Luxottica является материнской компанией Ray-Ban, Oakley и других брендов солнцезащитных очков. До этого компания экспериментировала с этой технологией, сотрудничая с Google в 2014 году для проектирования, разработки и распространения устройств Google Glass.

Напомним, Facebook заявляла, что решила объединить усилия по созданию очков дополненной реальности с материнской компанией Ray-Ban Luxottica еще в 2021 году. Тогда прогнозировали, что умные очки будут готовы в период между 2023 и 2025 годами.