0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать "умные" очки

Facebook и Ray-Ban будут разрабатывать "умные" очки

Компания Facebook и производитель линз и солнцезащитных очков EssilorLuxottica, производящий продукцию Ray-Ban, объявили о совместной разработке разумных очков в следующем году.

Об этом сообщает CNBC.

«Проведя время с их командой и посетив их завод, я понял, что они для нас являются правильным партнером, который поможет объединить лучшие технологии с лучшими очками», – сказал гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, детали пока разглашаться не будут, однако продукт станет следующим шагом на пути к очкам дополненной реальности.


Фото: CNBC

Выход первого продукта под брендом Ray-Ban ожидается в 2021 году.

Чтобы отработать технологию, компания раздаст образцы очков своим сотрудникам и подрядчикам. Они будут носить устройства на территории кампуса и в общественных местах, сказал руководитель отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босуорт.

Прототип, получивший название Project Aria, внешне напоминает обычные очки с массивными линзами. В них будет отсутствовать функция дополненной реальности. Вместо этого они нужны, чтобы записывать видео, аудио, отслеживать движение глаз и данные о местонахождении добровольцев, объяснил Босворт.

«Это исследовательское устройство, которое поможет нам понять, как построить программное и аппаратное обеспечение, необходимое для настоящих очков дополненной реальности», – сказал он.

Luxottica является материнской компанией Ray-Ban, Oakley и других брендов солнцезащитных очков. До этого компания экспериментировала с этой технологией, сотрудничая с Google в 2014 году для проектирования, разработки и распространения устройств Google Glass.

Напомним, Facebook заявляла, что решила объединить усилия по созданию очков дополненной реальности с материнской компанией Ray-Ban Luxottica еще в 2021 году. Тогда прогнозировали, что умные очки будут готовы в период между 2023 и 2025 годами.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.