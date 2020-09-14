НБУ об учетной ставке: Дальнейшие решения зависят от ситуации с коронавирусом

В Нацбанке заявили, что дальнейшие решения по учетной ставке зависят от развития ситуации с коронавирусом.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с руководителями учреждений-членов Форума ведущих иностранных финансовых институтов (FLIFI), передает пресс-служба регулятора в Facebook.
“Хочу вас заверить, что Национальный банк будет оставаться вашим прогнозируемым и предсказуемым партнером. Вы не увидите никаких разворотов на 180 градусов в нашей политике.
Наш мандат неизменный. Это обеспечение ценовой и финансовой стабильности, а также содействие развитию экономики”, – отметил Шевченко.
По его словам, НБУ сохраняет последовательную монетарную политику.
“Наш фокус – стабильно низкая инфляция, а плавающее курсообразование – важный элемент нашей политики. В условиях глобального кризиса мы будем искать решение для быстрого восстановления экономики”, – сказал он.
“В течение последних монетарных заседаний НБУ сохранял учетную ставку на уровне 6%. В тех условиях – это оптимальное решение. С одной стороны, оно направлено на поддержку умеренной инфляции в течение этого и последующих годов, а с другой – оставляет пространство для снижения процентных ставок в экономике. Поэтому политика НБУ имеет стимулирующий характер.
Дальнейшие решения зависят от развития ситуации с коронавирусом”, – добавил Шевченко.
Глава НБУ также подчеркнул, что диалог с МВФ продолжается, а продолжение сотрудничества с Фондом – приоритетная задача.
“Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году”, – сказал Шевченко.
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