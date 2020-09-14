Польша предложила ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро

Польша предлагает создать фонд помощи Беларуси, в котором будет не менее 1 млрд евро. Это предложение вынесут на саммит министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе.
Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает 300polityka.pl.
По его словам, фонд должен быть значительным, чтобы помочь белорусской экономике стабилизировать ожидания инвесторов.
“То есть не менее 1 млрд евро. По крайней мере, на данном этапе”, – заявил Моравецкий.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша представит так называемый “план Маршалла” для Беларуси. Меры экономической поддержки могут быть оказаны в случае проведения повторных выборов президента в соответствии с демократическими принципами.
“Речь идет о помощи Беларуси и своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда”, – сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
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