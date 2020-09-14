УЗ возобновляет курсирование Интерсити+ Киев-Харьков

Укрзализныця возобновляет курсирование скоростного поезда Интерсити+ №724/723 Киев — Харьков.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 года и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава Киевская. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скоростных поезда.

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В связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев — Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев — Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова — 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях. После завершения ремонтных работ Интерсити+ №724/723 Киев — Харьков возобновит курсирование.

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Скоростные поезда также оборудованы бактерицидными облучателями, которые осуществляют дополнительную дезинфекцию воздуха и обеззараживание поверхностей в салонах вагонов. Эти устройства используются по прибытии поезда в конечный пункт назначения на станцию Киев-Пассажирский, Дарница или в пункт оборота — исключительно после высадки пассажиров и закрытия входной двери.

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