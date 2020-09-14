Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

Восстановление глобальной экономики после коронакризиса будет быстрым, но полная нормализация ситуации займет до пяти лет.

Такой прогноз озвучила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнгарт, которая является одной из ведущих мировых специалистов по экономическим кризисам.

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Она уверена, что в некоторых странах кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется. Это приведет к усилению экономического неравенства, ведь потери более бедных государств окажутся более серьезными, чем убытки богатых.

Итак, в мире повысится общий уровень бедности, что произойдет впервые за 20 лет, приводит расчеты агентство Reuters.

“Вероятно, произойдет быстрое восстановление, поскольку все ограничительные меры, связанные с блокировками, будут сняты, но полное восстановление займет целых пять лет”, – сказала Рейнгарт.

Справка Finance.ua:

Мировая экономика находится на пике восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID -19, но до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами, считают опрошенные Bloomberg эксперты.