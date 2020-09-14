Эксперты улучшили прогнозы для ведущих мировых экономик

В новом отчете Организация экономического сотрудничества и развития обновила свой прогноз глобального объема производства в этом году, отметив, что хотя снижение все еще “беспрецедентно в новейшей истории”, с июня прогноз немного улучшился.
Об этом сообщает CNN.
Так, согласно прогнозам ожидается, что мировая экономика сократится на 4,5% в 2020 году, а затем вырастет на 5% в 2021 году. Ранее ОЭСР заявляла, что мировая экономика сократится на 6% в этом году и вырастет на 5,2% в следующем.
Но агентство предупредило, что основной показатель скрывает серьезные разногласия глобальных экономик. В то время как ОЭСР значительно повысила свои прогнозы на 2020 год для США и КНР и немного улучшила перспективы для Европы, организация снизила свои ожидания в отношении развивающихся стран, таких как Мексика, Аргентина, Индия, ЮАР, Индонезия и Саудовская Аравия.
КНР – единственная страна G-20, объем производства которой, согласно прогнозам, возрастет в 2020 году, при этом, ее экономика вырастет на 1,8% по сравнению с сокращением на 3,8% в США и снижением на 7,9% среди 19 стран еврозоны.
Между тем, по данным ОЭСР, в этом году экономика ЮАР может сократиться на 11,5%. Экономика Мексики и Индии на пути к сокращению на 10,2%. Это хуже прогнозов для развитых стран, за исключением экономики Италии, которая на фоне серьезной вспышки коронавируса сократится на 10,5%.
ОЭСР предупредила, что ее перспективы далеко не окончательны, и многое зависит от динамики заражения COVID-19 и постоянной поддержки со стороны политиков. Экономисты добавили, что восстановление мировой экономики “в летние месяцы несколько утратило импульс” после первоначального всплеска активности.
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