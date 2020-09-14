Украина может получить очередной транш МВФ в декабре - Гетманцев

Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Об этом он сказал в эфире “Украинского радио” в среду.
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“Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха и мы получим транш в декабре”, – сказал он
Он добавил, что Украина выполнила большинство структурных маяков для его получения.
Напомним, Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину, изучая вопрос антикоррупционных органов, дел в отношении Суркисов и ПриватБанка, использования средств COVID-фонда и т.д.
Представители МВФ напоминают о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и пока не могут назвать дату миссии для транша Stand-by.
Накануне министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Кабмин полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ, в правительстве ожидают до конца года получить запланированные транши.
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