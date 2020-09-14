Как менялись цены на вторичное жилье в столице к концу лета (инфографика)

В августе 2020 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева выросла на 2,2% в сравнении с июлем, и составила 1175 долл. США/кв.м.

Об этом СтройОбзору сообщили аналитики портала Address.ua.

Данный показатель в категории:

однокомнатных квартир остался на уровне прошлого месяца – 1200 долл. США /кв.м.

двухкомнатные квартиры подорожали на 2,6%, стоимость «двушек» в августе составила 1123 долл./кв.м.

трехкомнатные также, как и однокомнатные незначительно поднялись в цене. Медианная стоимость трехкомнатных квартир составила 1107 долл./кв.м.

В августе наивысшим спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до 30 000 долл. с долей запросов 40%.

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На втором месте находилось жилье в диапазоне от 50 000 до 70 000 долл. США с долей 24% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой 30 000 – 50 000 долл. США в августе 2020-го составил 14% запросов.

Спрос на двухкомнатные квартиры был наивысшим в сравнении с другими группами жилья и составил 44%. 38% запросов были сосредоточены в категории 1-комнатных, трехкомнатными квартирами в августе 2020 года интересовались 17% пользователей, ищущих недвижимость для покупки.

Метраж. При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в диапазоне от 50 кв. м до 80 кв. м, доля таких запросов составляет 41% от общего количества. 24% интересуются квартирами 35-50 кв. м. Процент запросов на квартиры площадью до 35 кв. м составил 18%.

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