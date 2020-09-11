В Раде сказали, почему 35 млрд гривен из Фонда COVID-19 пошли на дороги

В парламенте рассказали, почему из коронавирусного фонда на дороги израсходовано почти 35 млрд гривен. Это вызвало дискуссии.
Об этом говорится в материале РБК-Украина “Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией”.
Замглавы бюджетного комитета Александр Трухин (“Слуга народа”) сообщил, что строительство дорог – это возможность доставить больного вовремя в больницу.
“Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу”, – считает он.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что хорошие дороги – “лицо” государства.
“Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это, в частности, строительство больниц и их оснащение современным оборудованием”, – сказал РБК-Украина чиновник.
Напомним, из Фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств – 34,7%.
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