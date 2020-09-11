Правительство прогнозирует падение расходов украинцев в 2020 году

По итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%. Это станет следствием общего снижения экономической активности в стране.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год, (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.
“После ослабления карантина восстановление потребления будет медленным из-за роста безработицы и падения сбережений, что, соответственно, отражается на уверенности потребителей”, – отмечается в документе.
По прогнозу правительства, экономическая ситуация в стране до конца 2020 года будет иметь характер сдержанного восстановления. Снижение темпов реального ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 4,8%. По мере снятия ограничений экономика будет постепенно восстанавливаться на фоне стимулирующих мер фискальной политики и действий правительства, направленных на преодоление последствий эпидемии COVID-19.
“Наибольший негативный вклад в сокращение ВВП будут иметь инвестиции из-за их резкого падения, вызванного негативными настроениями бизнеса и учитывая его финансовые сложности. Как следствие, падение валового накопления основного капитала по итогу 2020 года ожидается на уровне 21,8%”, – говорится в документе.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Председатель Совета НБУ объяснил рост курса доллара4 ч. назад - 2714 8
Владелец отеля "Днипро" рассказал, как и за сколько планирует развивать е-спорт в Украине7 ч. назад - 966 7
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 1320 6
Белорусы в августе забрали из банков более 1 миллиарда долларов9 ч. назад - 371 4
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 4356 3
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 4356 3
Сегодня вступают в силу новые правила использования электронных денег5 ч. назад - 3453 1
Председатель Совета НБУ объяснил рост курса доллара4 ч. назад - 2714 8
Как в Киеве изменились цены на вторичное жильеВчера, 20:00 - 1653 1
В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллион5 ч. назад - 1215
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 1322 6
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 455
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 436
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 560 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 935