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Правительство прогнозирует падение расходов украинцев в 2020 году

Правительство прогнозирует падение расходов украинцев в 2020 году

По итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%. Это станет следствием общего снижения экономической активности в стране.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год, (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

“После ослабления карантина восстановление потребления будет медленным из-за роста безработицы и падения сбережений, что, соответственно, отражается на уверенности потребителей”, – отмечается в документе.

По прогнозу правительства, экономическая ситуация в стране до конца 2020 года будет иметь характер сдержанного восстановления. Снижение темпов реального ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 4,8%. По мере снятия ограничений экономика будет постепенно восстанавливаться на фоне стимулирующих мер фискальной политики и действий правительства, направленных на преодоление последствий эпидемии COVID-19.

“Наибольший негативный вклад в сокращение ВВП будут иметь инвестиции из-за их резкого падения, вызванного негативными настроениями бизнеса и учитывая его финансовые сложности. Как следствие, падение валового накопления основного капитала по итогу 2020 года ожидается на уровне 21,8%”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский накануне своего визита в Австрию рассказал, как Украина выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, население поддерживают дешевыми кредитами.
  • Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

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По материалам РБК-Украина
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