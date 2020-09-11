Купюре 500 грн исполнилось 14 лет

В Украине 14 лет назад впервые появилась банкнота номиналом 500 грн. Национальный банк выпустил ее в обращение 15 сентября 2006 года.

Банкнота была размером 75х154 мм. На ее лицевой стороне находился портрет Григория Сковороды, на оборотной – здание Киево-Могилянской академии.

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Купюра была напечатана на специальной тонированной бумаге с бежевым оттенком. Она содержала многоцветный локальный водяной знак, защитную ленту и защитные волокна. За годы дизайн банкноты не изменили. В то же время Нацбанк существенно усилил защиту от подделки таких денег. Самые новые – банкноты, выпущенные в обращение в феврале 2019 года.

До октября 2019-го 500 грн были банкнотой самого высокого номинала. На сегодняшний день в обращении находится купюра номиналом 1000 грн.