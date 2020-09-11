0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Купюре 500 грн исполнилось 14 лет

Купюре 500 грн исполнилось 14 лет

В Украине 14 лет назад впервые появилась банкнота номиналом 500 грн. Национальный банк выпустил ее в обращение 15 сентября 2006 года.

Банкнота была размером 75х154 мм. На ее лицевой стороне находился портрет Григория Сковороды, на оборотной – здание Киево-Могилянской академии.

Читайте также: Как определить подлинность новой купюры в 1000 гривен

Купюра была напечатана на специальной тонированной бумаге с бежевым оттенком. Она содержала многоцветный локальный водяной знак, защитную ленту и защитные волокна. За годы дизайн банкноты не изменили. В то же время Нацбанк существенно усилил защиту от подделки таких денег. Самые новые – банкноты, выпущенные в обращение в феврале 2019 года.

До октября 2019-го 500 грн были банкнотой самого высокого номинала. На сегодняшний день в обращении находится купюра номиналом 1000 грн.

По материалам gazeta.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.