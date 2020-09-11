0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Китайская Yili стала самым дорогим молочным брендом в мире

Китайская Yili стала самым дорогим молочным брендом в мире

При этом аналитики Brand Finance отмечают, что разрыв между китайским брендом и бывшим лидером рейтинга — Danone — скорее всего, будет увеличиваться, передает The DairyNews.

В то же время на третьем месте рейтинга самых дорогих молочных брендов — также китайская компания — Mengniu. На четвертом — голландская Frisco, пятое место — у бренда Arla, шестое — в Amul.

На седьмом месте бренд Anlene, на восьмом — Anchor. Девятое место в рейтинге самых дорогих молочных брендов занимает японский Yakult, десятое — в Almarai.

Несмотря на снижение в рейтинге индийского бренда Amul (в прошлом году он был пятым), аналитики Brand Finance утверждают, что в молочном секторе эта компания является одной из самых быстрорастущих в 2020 году. Стоимость бренда выросла на 25% до $3,1 млрд. Сама компания объясняет это развитием инфраструктуры в сельской местности.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.