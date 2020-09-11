Китайская Yili стала самым дорогим молочным брендом в мире

При этом аналитики Brand Finance отмечают, что разрыв между китайским брендом и бывшим лидером рейтинга — Danone — скорее всего, будет увеличиваться, передает The DairyNews.

В то же время на третьем месте рейтинга самых дорогих молочных брендов — также китайская компания — Mengniu. На четвертом — голландская Frisco, пятое место — у бренда Arla, шестое — в Amul.

На седьмом месте бренд Anlene, на восьмом — Anchor. Девятое место в рейтинге самых дорогих молочных брендов занимает японский Yakult, десятое — в Almarai.

Несмотря на снижение в рейтинге индийского бренда Amul (в прошлом году он был пятым), аналитики Brand Finance утверждают, что в молочном секторе эта компания является одной из самых быстрорастущих в 2020 году. Стоимость бренда выросла на 25% до $3,1 млрд. Сама компания объясняет это развитием инфраструктуры в сельской местности.